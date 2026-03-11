Urbanistica Milano dietrofront del Tribunale | risequestrato cantiere di viale Papiniano no a buona fede del costruttore

Il Tribunale di Milano ha disposto il risequestramento del cantiere di viale Papiniano 48, annullando la decisione precedente. La nuova ordinanza respinge la richiesta di considerare la buona fede del costruttore, imponendo il ritorno alla situazione di prima. La vicenda riguarda il blocco dei lavori e la gestione giudiziaria del sito edilizio nel centro della città.

L’ultimo passaggio giudiziario sulla vicenda del cantiere di viale Papiniano 48 ribalta ancora una volta la situazione: il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto l’appello delle pm Luisa Baima Bollone e Giovanna Cavalleri e disposto nuovamente il sequestro dell’area, riformando il provvedimento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il Tribunale risequestra il cantiere di viale Papiniano a Milano: “Il titolo non era idoneo, nessuna buona fede”Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Procura e disposto di nuovo il sequestro del cantiere di viale Papiniano 48.

