Un uomo si è dato fuoco a bordo di un autobus in Svizzera, provocando la morte di sei persone. Le immagini di un video condiviso online mostrano il veicolo in fiamme e la scena di panico tra i passeggeri. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre non sono ancora state comunicate motivazioni o dettagli relativi all’identità dell’uomo coinvolto.

Un video virale in rete documenta una scena orripilante: un bus in fiamme con molte persone a bordo. Una nuova tragedia si è consumata in Svizzera ieri sera quando un autopostale – un pullman adibito a servizio di corriera – si è incendiato nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo, provocando la morte di 6 persone e il ferimento di altre 4. Il numero delle vittime è stato confermato dalla Polizia cantonale friburghese nel corso di una conferenza stampa. Testimoni oculari, tra cui uno ripreso in un video dal quotidiano Blick mentre parlava in albanese con il volto annerito dal fumo, hanno riferito che un uomo a bordo si è versato benzina addosso e si è dato fuoco, scatenando l’incendio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Uomo si dà fuoco, strage su un autobus svizzero: 6 morti. Terrorismo? Un video documenta l’orrore

