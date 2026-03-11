Uomo prova a rapire bimbo dall' auto a Latina nel parcheggio del supermercato madre terrorizzata | Un incubo

Un uomo ha tentato di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato a Latina, mentre la madre era presente e si è mostrata terrorizzata. L'episodio si è verificato durante le ore di punta, causando scompiglio tra i clienti e attirando l'attenzione degli addetti alla sicurezza. La polizia è intervenuta subito e ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un uomo ha tentato di rapire un bimbo da un’auto nel parcheggio di un supermercato a Latina. La madre e il padre del piccolo hanno raccontato in tv l'”incubo” vissuto. La mamma, che nel momento in cui è successo il fatto era sola in macchina col bambino, ha detto: “Ho avuto tanta paura”. Il racconto dei genitori del bimbo che un uomo ha tentato di rapire a Latina Chi è l'uomo arrestato a Latina Le parole della sindaca di Latina Il racconto dei genitori del bimbo che un uomo ha tentato di rapire a Latina Giorgia e Simone, la mamma e il papà del bambino di 5 mesi che un uomo ha tentato di rapire nel parcheggio di un supermercato a Latina, sono intervenuti nella trasmissione 1Mattina news per raccontare quanto accaduto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Uomo prova a rapire bimbo dall'auto a Latina nel parcheggio del supermercato, madre terrorizzata: "Un incubo" Articoli correlati Paura a Latina, uomo tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercatoHa aperto lo sportello della macchina, poi avrebbe provato a far uscire il bimbo dall'auto per rapirlo: un arresto a Latina. Paura a Latina: tenta di rapire un bambino nel parcheggio del supermercatoLatina, 9 marzo 2026 – Nella giornata di ieri, la polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo di nazionalità irachena, classe 1992,... Tutto quello che riguarda Uomo prova Temi più discussi: Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato. La sindaca: Scossa per l'accaduto; Tentano di rapire un bambino in una scuola di Roma a Cinecittà, messi in fuga dal personale: madre sotto shock; Latina, tenta di rapire un bambino dal seggiolino dell’auto: bloccato dal padre e poi arrestato; Prova a rapire un bimbo davanti ad un supermercato: fermato un 34enne. Prova a rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato di Latina, iracheno arrestatoNella giornata di domenica, a Latina, la polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di nazionalità irachena, classe 1992, ritenuto responsabile di ... h24notizie.com Prova a rapire un bambino nel parcheggio del supermercato: arrestato 34enne a LatinaL’uomo ha aperto lo sportello dell’auto tentando di portare via il piccolo. Bloccato dai genitori e dai presenti fino all’arrivo della polizia ... cosenzachannel.it Innocenti, fino a prova contraria. E la caccia all’uomo non è mai cosa buona e giusta. Però una cosa. In questa storia di vittima ce n’è una ed una sola ed è Domenico. E non bisogna dimenticarlo mai. McBlu76 - facebook.com facebook #Malen uomo Champions, Gasperini prova la carta anti-Juve. E Dybala x.com