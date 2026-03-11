Uomo investito dall' onda d' urto di un treno | paura alla stazione di Dervio

Un uomo è rimasto ferito alla stazione di Dervio dopo essere stato travolto dall’onda d’urto di un treno in corsa. L’incidente si è verificato mentre l’uomo si trovava sul marciapiede e ha provocato paura tra i presenti. Nel frattempo, alcuni convogli sono stati cancellati o hanno subito modifiche di percorso e ritardi. La stazione è stata evacuata e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

Un uomo ferito dopo essere caduto a terra sul marciapiede della stazione di Dervio a causa dell'onda d'urto di un treno in corsa e diversi convogli cancellati o che hanno subito modifiche di percorso o ritardi.Queste le conseguenze dell'incidente accaduto oggi pomeriggio attorno alle 15,40 nella.