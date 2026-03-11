Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 11 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, su Canale 5, viene trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne, con le anticipazioni che riguardano sia il Trono Over che il Trono Classico. La diretta streaming è disponibile per gli spettatori che vogliono seguire gli sviluppi in tempo reale. La puntata di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, include interventi e incontri tra i protagonisti del programma.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 11 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia e Mario mettono fine alla Lora conoscenza. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Gemma. Due nuovi corteggiatori in studio per lei: sarà la volta buona per la dama?. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Temi più discussi: Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: Cinzia fa infuriare lo studio, tensioni nel Trono Over e nuove scintille nel Classico; Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia lascia il programma, emozioni nel trono over; Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia lo studio, Tina attacca Cinzia; Uomini e Donne: anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026. Show di Tina, urla contro Marina.

Uomini e Donne, anticipazioni 11 marzo 2026: Elisabetta fa una rivelazione su SebastianoUomini e Donne, le anticipazioni di mercoledì 11 marzo 2026: nuovo confronto tra Elisabetta e Sebastiano, Ciro riprende Martina. mondotv24.it

Uomini e Donne, anticipazioni 9-13 marzo: caos per Gemma, accuse a Mario e bacio shock nel Trono ClassicoSettimana molto movimentata a Uomini e Donne: nello studio di Maria De Filippi tornano scontri accesi tra dame, cavalieri e opinionisti. Al centro della scena ci sono ancora Gemma, finita ... ilmessaggero.it

Asmaa e Cristiano di Uomini e Donne, storia già finita I social svuotati e le foto di coppia sparite fanno temere il peggio per la coppia del Trono Over - https://www.eva3000.com/asmaa-e-cristiano-di-uomini-e-donne-storia-finita/ - facebook.com facebook

#uominiedonne: Caos nel trono over, Cinzia Paolini fa infuriare anche #MariaDeFilippi mentre Elisabetta Gigante prende una decisione shock, lasciando il programma seguita da Sebastiano Mignosa. x.com