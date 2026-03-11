Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 11 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, mercoledì 11 marzo 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La diretta streaming include le sessioni del Trono Over e del Trono Classico. Sono previste interazioni tra i protagonisti, con le telecamere che seguono le dinamiche tra i partecipanti. La trasmissione è disponibile anche in formato video su Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 11 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia e Mario mettono fine alla Lora conoscenza. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Gemma. Due nuovi corteggiatori in studio per lei: sarà la volta buona per la dama?. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 11 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata inizia con Sebastiano ed Elisabetta. “ Ieri sera fino alle 7 di sera ci siamo sentiti al telefono e mi ha chiesto ancora di uscire dal programma ” – ha rivelato la dama in studio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Temi più discussi: Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: Cinzia fa infuriare lo studio, tensioni nel Trono Over e nuove scintille nel Classico; Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia lascia il programma, emozioni nel trono over; Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia lo studio, Tina attacca Cinzia; Uomini e Donne: anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026. Show di Tina, urla contro Marina.

