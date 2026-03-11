Un’orda di adrenalina con John Carpenter’s Toxi Commando

Un vero e proprio spettacolo di adrenalina arriva con la proiezione di John Carpenter’s Toxi Commando, un film d'azione che promette scene intense e un ritmo serrato. La serata è organizzata da un'associazione cinematografica locale, coinvolgendo appassionati e cinefili della zona. L'evento si svolge in una sala dedicata, pronta ad accogliere il pubblico pronto a immergersi in un universo di combattimenti e suspense.

Prima di iniziare, devo fare una piccola confessione: per quanto spesso siamo qui a cercare di analizzare e porre un punto di riflessione nelle opere prese in verifica, cadiamo sempre in quel guilty pleasure che ci rende terribilmente umani, quel film, gioco, fumetto o serie tv che esiste al di fuori di territori qualitativamente brillanti, però ci divertono, tantissimo, troppo. Fino a pochi anni fa vi avrei diretto che Evolve era quel mio tipo di guilty pleasure: il solito shooter co-op 4 vs 1 che non rivoluzionava nulla, eppure era dannatamente divertente. Poi lo scettro è passato al videogioco ufficiale di World War Z, anche qui altro titolo che negli anni è stato fortemente sostenuto e che mi ha tenuto compagnia per interi giorni durante il periodo pandemico “io resto a casa”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

