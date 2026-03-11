Università Ia entra in aula | Luiss e Google insieme per ridisegnare esperienza formativa
L'università Luiss ha annunciato una collaborazione con Google per innovare l’esperienza didattica in aula. L’accordo prevede l’introduzione di strumenti digitali sviluppati dalla multinazionale statunitense, con l’obiettivo di arricchire i metodi di insegnamento e favorire l’interazione tra studenti e docenti. La partnership si inserisce nel tentativo di aggiornare i modelli formativi tradizionali attraverso tecnologie avanzate.
Roma, 10 mar. (AdnkronosLabitalia) - L'eccellenza formativa al centro e la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale come moltiplicatore delle facoltà umane: questa la visione di un nuovo umanesimo digitale presentata oggi da Luiss e Google durante l'evento 'Reimagining the Learning Experience at Luiss'. Il Campus di Viale Romania è stato oggi teatro della presentazione di un modello formativo unico nel suo genere in Italia, dove l'AI non si sostituisce all'individuo, ma ne integra e potenzia l'intuizione, il pensiero critico e le competenze. Una sinergia, questa, sancita da un'intesa che... 🔗 Leggi su Iltempo.it
