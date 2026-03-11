L'università Luiss ha annunciato una collaborazione con Google per innovare l’esperienza didattica in aula. L’accordo prevede l’introduzione di strumenti digitali sviluppati dalla multinazionale statunitense, con l’obiettivo di arricchire i metodi di insegnamento e favorire l’interazione tra studenti e docenti. La partnership si inserisce nel tentativo di aggiornare i modelli formativi tradizionali attraverso tecnologie avanzate.

Roma, 10 mar. (AdnkronosLabitalia) - L'eccellenza formativa al centro e la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale come moltiplicatore delle facoltà umane: questa la visione di un nuovo umanesimo digitale presentata oggi da Luiss e Google durante l'evento 'Reimagining the Learning Experience at Luiss'. Il Campus di Viale Romania è stato oggi teatro della presentazione di un modello formativo unico nel suo genere in Italia, dove l'AI non si sostituisce all'individuo, ma ne integra e potenzia l'intuizione, il pensiero critico e le competenze. Una sinergia, questa, sancita da un'intesa che... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università, Ia entra in aula: Luiss e Google insieme per ridisegnare esperienza formativa

