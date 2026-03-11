Unione 79 Tbm calcio Chasovschi | Nel derby avevamo fatto bene peccato lo stop

L’Under 16 provinciale dell’Unione 79 Tbm, guidata dall’allenatore Fabrizio Liberti, aveva iniziato bene il derby contro il Grifo Torre Angela, conducendo per 1-0 nel primo tempo. Tuttavia, durante l’intervallo, il direttore di gara ha accusato un malore che ha portato alla sospensione della partita. I giovani giocatori avevano mostrato un buon livello di gioco prima dello stop.

Roma – L'aria di derby ha fatto bene all'Under 16 provinciale dell'Unione 79 Tbm. I ragazzi allenati da Fabrizio Liberti stavano vincendo 1-0 contro il Grifo Torre Angela nel match interno di sabato scorso, poi un malore accusato dal direttore di gara all'intervallo ha portato allo stop della.