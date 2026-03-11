Un’intera comunità di Tolentino si stringe intorno al dolore per la scomparsa di Martina D’Este, una donna di 39 anni. Martina si è spenta ieri, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici, che hanno espresso gratitudine e ricordo per il suo modo di essere. La comunità si è riunita per condividere il lutto e ricordare la sua presenza.

L’abbraccio di un’intera comunità per la 39enne di Tolentino Martina D’Este, che si è spenta ieri circondata dall’amore dei suoi cari. Affrontava la malattia da oltre quindici anni. Dopo aver lavorato per diverso tempo con i genitori Massimo e Stefania nella panetteria Dolce Forno, aveva aperto nel centro storico, sempre insieme a loro, l’Osteria D’Este - nata dalla passione per il cibo, i sapori di un tempo, il vino e la gente - rimasta nel cuore di tanti. Dopo la chiusura nel 2022, Martina aveva lavorato al Bar Pistacchi e al caffè del teatro Vaccaj. Una ragazza da sempre piena di vita, attiva nel volontariato, come la sua famiglia, alla Caritas e al Sermit, nella parrocchia di San Catervo, anche per il profondo legame con don Rino Ramaccioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un'intera comunità piange Martina: "Grazie per quello che sei stata"

