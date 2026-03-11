Unical | +22% ai TOLC 1.700 iscritti e nuovi posti ad aprile

Il 10 marzo 2026 l’Università della Calabria ha visto un aumento del 22% nelle prenotazioni dei test di ammissione TOLC rispetto all’anno precedente. A aprile si sono iscritti circa 1.700 studenti, e sono stati aggiunti nuovi posti per le prove. Questi dati indicano una crescita significativa nel numero di candidati e nelle opportunità offerte dall’ateneo.

Il 10 marzo 2026 segna un punto di svolta per l'Università della Calabria, dove le prenotazioni per i test di ammissione TOLC hanno registrato un incremento del 22% rispetto all'anno precedente. Con quasi 1.700 iscritti alle sessioni di marzo, il Campus di Rende vede saturare la capienza dei laboratori informatici con largo anticipo sulla scadenza delle iscrizioni. Per rispondere a questa domanda imprevista ma positiva, l'Ateneo ha già aperto oltre 1.300 nuovi posti per le date di aprile. Questa esplosione di interesse non è un semplice dato statistico, ma il segnale di una ripresa dell'attrattività formativa della regione. Mentre le coste calabresi attendono la stagione turistica, nelle aree interne e nei centri urbani come Cosenza, il motore dello sviluppo rimane la formazione superiore.