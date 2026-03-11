Una vita dietro il bancone della sua bottega | il riconoscimento per Maria Grazia Menci

Una lunga carriera dietro il bancone di una bottega di alimentari si conclude con un riconoscimento ufficiale. La Confcommercio ha premiato Maria Grazia Menci, conosciuta come la ‘Graziella dei Sensitivi’ in via Madonna del Rivaio, per quasi sessant’anni di attività nel settore. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’associazione e della comunità locale.

"Tributo anche dalla Confcommercio per i quasi 60 anni dell'Alimentari di Maria Grazia Menci, per tutti la 'Graziella del Sensitivi' in via Madonna del Rivaio. Storia di una tipologia di commercio che va sparendo ma che ha fatto epoca caratterizzando i piccoli centri come il nostro con i buoni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it