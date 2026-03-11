Una regina in versione scienziata

Ad Almeria, la regina ha indossato un camice da laboratorio e ha visitato il centro sperimentale “Las Palmerillas”. Durante la visita, ha attraversato serre e osservato esperimenti scientifici, lasciando temporaneamente da parte i ruoli istituzionali. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata, e l’evento ha attirato l’attenzione di chi si interessa alle sue attività pubbliche.

M ai vista una regina in camice da laboratorio? È successo ad Almeria, dove Letizia di Spagna ha svestito per un attimo i panni della sovrana per immergersi tra serre e provette nel centro sperimentale "Las Palmerillas". Ma non bisogna farsi ingannare dalla divisa bianca: sotto il camice d'ordinanza, richiesto dai severi protocolli di sicurezza del centro di ricerca, Letizia nascondeva un pezzo forte del suo guardaroba. Un ritorno alle origini per Letizia Ortiz, che con estrema naturalezza ha mescolato il rigore scientifico al suo amatissimo tailleur rosso, confermando che lo stile, quello vero, sa adattarsi anche ai contesti più inaspettati.