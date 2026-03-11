Una missione segreta un discorso di Allegri e | così De Winter ha dimenticato il ciclone Hojlund
De Winter ha preso il suo posto in campo, lasciandosi alle spalle il tumulto causato da Hojlund. Durante il derby, Koni ha neutralizzato Esposito e Bonny, dimostrando una presenza decisiva. Dopo la sconfitta in Supercoppa, l’allenatore e il direttore sportivo hanno sostenuto KDW nel percorso di rilancio. Ora, il giocatore è considerato un titolare stabile nella formazione.
Chi ha detto che la pressione è sempre negativa? Koni De Winter, grazie alla pressione, ha cambiato vita. A Natale è stato il primo responsabile della sconfitta del Milan in Supercoppa contro il Napoli (molto male il confronto con Hojlund, l'eroe del match), due mesi e mezzo dopo è un titolare e ha appena giocato un gran derby: Pio Esposito e Bonny silenziosi per 90 minuti. Per capire perché sia successo, bisogna andare oltre il giocatore e conoscere la persona. De Winter è un uomo tranquillo, naturalmente sicuro di sé, a volte troppo. Sentire la pressione di San Siro e le regole di Allegri gli ha fatto bene: ha alzato il livello di attenzione e abbassato il coefficiente di rischio.
