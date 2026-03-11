Una metropolitana di superficie e corsie riservate ai bus | il Pums ridisegna Viterbo

Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile di Viterbo prevede l’implementazione di una

Il piano urbano di mobilità sostenibile non si esaurisce con le proposte delle rotatorie agli snodi cruciali di Viterbo. Sfogliando le carte adottate dal Comune, emerge una visione che punta a trasformare le infrastrutture già esistenti in una vera e propria metropolitana di superficie, una “cura del ferro”. L'obiettivo è alleggerire il peso delle automobili sfruttando le linee ferroviarie che tagliano in due il tessuto urbano e trasformarle in arterie di scorrimento veloce per i pendolari. L'idea dei tecnici passa per l'attivazione di scali strategici nei quartieri più popolosi. Nel documento si fa esplicito riferimento alla realizzazione della stazione di Santa Barbara e alla riattivazione di quella della Quercia-Colleverde. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

