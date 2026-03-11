Un weekend di grandi successi per Aquatempra

Durante il weekend, il team Aquatempra ha partecipato al 19° Trofeo Interregionale Europa presso la propria piscina. Gli atleti delle categorie esordienti A e B sono saliti sul podio più volte, portando a casa un totale di 21 medaglie d'oro, 15 d'argento e 11 di bronzo. I risultati sono stati ottenuti nelle competizioni svoltesi durante le giornate di gara.

Un weekend di gare e grandi risultati per il team Aquatempra. Nella piscina di casa gli atleti delle categorie esordienti A e B si sono aggiudicati il 19° Trofeo Interregionale Europa conquistando 21 ori, 15 argenti e 11 bronzi. Ottime prestazioni anche al Centro Federale di Livorno dove si è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Atletica Endas Cesena . Weekend di successiÈ stato un fine settimana ricco di appuntamenti ed emozioni per l’Atletica Endas Cesena, impegnata tra Ancona, Savignano e Modena in un altro intenso... La festa del Circolo Nautico: "Un anno di grandi successi"Celebrare un 2025 che si conclude in forte crescita e consolidamento, caratterizzato da risultati sportivi di assoluto rilievo, da un’intensa... Aggiornamenti e notizie su Un weekend di grandi successi per... Un weekend di gare e grandi risultati per il team AquatempraGli esordienti A e B si sono aggiudicati il 19° Trofeo Interregionale Europa; Corrado Motta vince l’oro nei 200 stile libero ... gonews.it Aquatempra protagonista ai campionati regionali femminili di LivornoOttimi risultati per Aquatempra ai campionati regionali a Livorno: tre medaglie d’oro, quattro d’argento e una di bronzo ... gonews.it