Un tuffo nel Rinascimento per il sociale | a Palazzo Farnese il Rotary regala una mattinata da sogno a mamme e bambini

Da ilpiacenza.it 11 mar 2026

A Palazzo Farnese, un evento dedicato al sociale ha coinvolto mamme e bambini, accolti da dame e cavalieri in un’atmosfera che richiama il Rinascimento. La mattinata è stata arricchita dalla presenza del duca e della duchessa di Parma e Piacenza, Ottavio Farnese e Margherita d’Austria, che hanno partecipato alla cerimonia. L’iniziativa è stata organizzata dal Rotary, offrendo ai presenti un’esperienza unica e suggestiva.

