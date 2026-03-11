Un tuffo nel Rinascimento per il sociale | a Palazzo Farnese il Rotary regala una mattinata da sogno a mamme e bambini

A Palazzo Farnese, un evento dedicato al sociale ha coinvolto mamme e bambini, accolti da dame e cavalieri in un’atmosfera che richiama il Rinascimento. La mattinata è stata arricchita dalla presenza del duca e della duchessa di Parma e Piacenza, Ottavio Farnese e Margherita d’Austria, che hanno partecipato alla cerimonia. L’iniziativa è stata organizzata dal Rotary, offrendo ai presenti un’esperienza unica e suggestiva.

Una mattina da sogno per mamme e bambini accolti a Palazzo Farnese da dame e cavalieri, con il duca e la duchessa di Parma e Piacenza, Ottavio Farnese e Margherita d'Austria. Un emozionante effetto-Rinascimento calato nella realtà odierna fra le sale del Museo delle carrozze dal Rotary Club.