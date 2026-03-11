Un pianoforte in ospedale il progetto Enjoy Music Therapy approda a Baggiovara

Un progetto chiamato Enjoy Music Therapy ha portato un pianoforte in un ospedale di Baggiovara. L’obiettivo è utilizzare la musica per migliorare l’accoglienza dei pazienti e aiutare a ridurre lo stress tra le persone che lavorano nella struttura. La presenza dello strumento mira a creare un ambiente più sereno e favorevole alla cura.

Portare la musica in ospedale per migliorare l'accoglienza e ridurre lo stress di pazienti e operatori. Questo l'obiettivo di Enjoy Music Therapy, progetto di umanizzazione delle cure nato dalla collaborazione tra Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e Team Enjoy – Events & Fun che da.