Un parcheggio particolarmente estroso davanti alla chiesa di Villagrappa

Da forlitoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lettore ha segnalato un parcheggio insolito davanti alla chiesa di Villagrappa. Secondo quanto scritto, un veicolo si trova alla fine della pista ciclabile e del marciapiede, sostando senza impedimenti da tempo. La descrizione sottolinea l’originalità della modalità di parcheggio, senza però menzionare eventuali conseguenze o interventi. La situazione è stata segnalata come un esempio di sosta irregolare nella zona.

Scrive il lettore: “Bisogna congratularsi con l'autore di questa modalità di parcheggio estremamente estroso, che da troppo tempo, a Villagrappa, di fronte alla chiesa, sosta impunemente alla fine della pista ciclabile e del marciapiede. Ha scambiato tale spazio per il proprio parcheggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Petardi lanciati contro il presepe: paura davanti alla chiesa di Sezze (Latina)

Notte di paura: incendio davanti alla chiesa, tre ambulanze distrutte dalle fiammeIncendio intorno a mezzanotte vicino ad una chiesa: distrutte dalle fiamme tre ambulanze.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.