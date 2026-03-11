Un parcheggio particolarmente estroso davanti alla chiesa di Villagrappa

Un lettore ha segnalato un parcheggio insolito davanti alla chiesa di Villagrappa. Secondo quanto scritto, un veicolo si trova alla fine della pista ciclabile e del marciapiede, sostando senza impedimenti da tempo. La descrizione sottolinea l’originalità della modalità di parcheggio, senza però menzionare eventuali conseguenze o interventi. La situazione è stata segnalata come un esempio di sosta irregolare nella zona.