Una nube scura si forma sopra le dune del sud-ovest algerino, creando un’atmosfera inquietante. Improvvisamente, si verifica un episodio di panico in strada, con automobilisti che riprendono tutto con i telefoni. La scena si svolge in un’area desertica, dove il maltempo e il caos si mescolano, lasciando testimoni oculari e spettatori increduli.

A guardare l’orizzonte sopra le dune del sud-ovest algerino, si direbbe che stia per scatenarsi una tempesta. Una nube densa, scura e minacciosa oscura il cielo e getta la sua ombra mentre il vento sembra trascinare qualcosa di insolito sopra le distese desertiche. L’immagine ricorda quelle dei grandi fenomeni atmosferici che precedono piogge improvvise o violenti temporali, ma chi si trova sul posto capisce subito che non si tratta di un normale cambiamento del tempo. La scena appare quasi surreale: il cielo si riempie di una massa scura in continuo movimento, una nube che avanza compatta e veloce sopra le dune. Gli abitanti della zona osservano con apprensione l’orizzonte mentre l’ombra si allunga sulle coltivazioni nate negli ultimi anni grazie ai grandi progetti agricoli del governo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

