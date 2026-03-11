Un maxi furto di biciclette | bottino da ottantamila euro | Sfondata la porta con un furgoncino gravi danni

Nella notte tra il 11 e il 12 marzo, un gruppo di ladri ha sfondato la porta di un negozio di biciclette a Siena usando un furgoncino, causando danni significativi. In circa dieci minuti, tra le 2.50 e le 3, sono stati rubati numerosi cicli per un valore complessivo di ottantamila euro. La scena è stata scoperta questa mattina dagli investigatori sul luogo.

Siena, 12 marzo 2026 – "Hanno agito dalle 2.50 alle 3. I ladri hanno fatto tutto in circa dieci minuti. Per portare via le biciclette ne sono bastati 7-8", confermano dal negozio 'E-bike Toscana ' di Pian dei Mori. Un raid studiato. Organizzato. Che sembra essere opera di professionisti per la rapidità con cui è stato eseguito e per gli accorgimenti usati. Il furgoncino come ariete. A partire dal furgoncino Porter impiegato per sfondare le protezioni che erano state messe all'attività proprio per evitare nuovi colpi. "La prima volta rubarono quando la sede era ancora in viale Toselli, poi un tentativo da quando siamo qui. E adesso un altro furto importante", sottolineano nel negozio.