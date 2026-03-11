Un luogo pensato per i bambini è considerato un ambiente più adatto a tutta la comunità. Le politiche rivolte a infanzia, famiglie e natalità sono al centro dell’attenzione delle amministrazioni comunali. Si lavora per sviluppare una rete di servizi e strutture che rispondano alle esigenze delle giovani generazioni, con l’obiettivo di migliorare gli spazi e le opportunità dedicate ai più piccoli.

Rafforzare le politiche dedicate all’infanzia, alle famiglie alla natalità, costruire una rete cittadina sempre più attenta ai bisogni delle giovani generazioni. Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria hanno presentato in consiglio comunale un ordine del giorno per avviare il percorso di adesione del Comune al programma UNICEF “Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti” con l’obiettivo di rafforzare le politiche dedicate all’infanzia. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il calo della natalità e le difficoltà delle famiglie richiedano politiche strutturate e una visione di lungo periodo. "Con questo atto proponiamo di avviare il percorso di accreditamento UNICEF e di consolidare le politiche locali dedicate ai più piccoli, valorizzando anche le esperienze e i servizi già presenti sul territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un luogo a misura di bambini è un posto migliore per tutti"

