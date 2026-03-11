un gruppo di amici e un sogno comune

In un’aula si è raccontata la storia di Thais, una giovane arrivata dal Brasile dieci anni fa. Attualmente lavora come grafica e si dedica anche al mercato contadino. La sua esperienza rappresenta un esempio di integrazione e di impegno nel lavoro. La conversazione si è concentrata su i dettagli della sua vita e delle sue attività quotidiane, senza approfondimenti su motivazioni o cause.

In aula abbiamo ospitato Thais, una giovane ragazza arrivata dal Brasile dieci anni fa. Oggi lavora come grafica e si dedica al mercato contadino. Com’è nato questo mercato? "L’idea nasce dal bisogno di voler mangiare prodotti bio, economici e reperibili nello stesso posto. Inoltre volevamo creare un luogo d’incontro e di svago". Quali difficoltà avete incontrato nel realizzarlo? "In primis il progetto doveva essere accettato dal Comune. Un’altra difficoltà è stata trovare il posto giusto: cercavamo uno spazio che potesse davvero diventare ciò che avevamo immaginato. È stato un percorso impegnativo, che ha richiesto tempo, collaborazione e tanta determinazione, ma alla fine lo abbiamo trasformato nel luogo che sognavamo, salvandolo dal degrado". 🔗 Leggi su Lanazione.it

