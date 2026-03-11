Un errore di mira dietro la strage di Minab
Un attacco alla scuola elementare Shajarah Tayyebeh di Minab, in Iran, ha provocato la morte di almeno 175 persone, tra cui molti bambini. Secondo fonti, gli Stati Uniti sarebbero coinvolti nell’operazione, che avrebbe avuto come obiettivo un altro obiettivo. L’attacco ha suscitato grande shock e condanne internazionali. Nessun dettaglio sulle circostanze o sui responsabili specifici è stato rivelato.
Gli Stati Uniti sarebbero i responsabili dell'attacco alla scuola elementare Shajarah Tayyebeh di Minab, in Iran, che ha causato la morte di almeno 175 persone, la maggior parte delle quali bambini. Lo scrive il New York Times, che cita l'esito delle indagini preliminari condotte sul caso. 🔗 Leggi su Today.it
