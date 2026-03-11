Un cortometraggio girato nel ’98 a Manfredonia spunta dagli archivi il video

Un cortometraggio realizzato nel 1998 dagli studenti dell’Istituto tecnico Nautico di Manfredonia è stato recuperato dagli archivi di Ciro Guerra. Il video, che testimonia un progetto dell’epoca, è stato ritrovato e reso di nuovo accessibile. La scoperta ha portato alla luce un lavoro realizzato quasi venticinque anni fa, che coinvolgeva giovani studenti e la loro passione per il cinema.

MANFREDONIA - Un cortometraggio datato 1998 girato con i Ragazzi dell'Istituto tecnico Nautico di Manfredonia spunta dagli archivi di Ciro Guerra. Instancabile cineamatore di Manfredonia che negli ultimi 40 anni ha raccontato con la sua macchina da presa la nostra città. Il titolo del cortometraggio è "VICINI DI STRADA" girato nei mesi di Maggio e Giugno del 1998 interamente a Manfredonia vedeva la regia di Antonio Castigliego ed operatore e direttore della fotografia Ciro Guerra. Interpreti del cortometraggio: Matteo Palumbo, Domenico Lombardi, Maurizio Zambino, Giacinto Spano, Matteo Tatalo, Tonia Trimigno. Con la partecipazione di Luigi Guerra, Annamaria Arciuolo, Michele Sacco, Giancarlo Lauriola, Antonio Cutillo, Antonio Castigliego, Edoardo del Nobile.