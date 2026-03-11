Un bicchiere d' acqua per la premier Meloni durante la discussione in Senato sulla crisi in Iran – Il video

Durante una seduta in Senato dedicata alla crisi in Iran, la premier Meloni è stata vista ricevere un bicchiere d'acqua. La discussione riguardava le questioni relative alla situazione nel paese asiatico e si stava svolgendo in vista del prossimo Consiglio dell'Unione Europea. Il momento è stato ripreso in un video diffuso dall'Agenzia Vista.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Un bicchiere d'acqua per la premier Meloni durante la discussione in Senato sulla crisi in Iran in vista del Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comizi Sondaggio Swg, frena il partito di Giorgia Meloni. Non va meglio a Vannacci: quanto recuperano Conte e Schlein Mezza riforma della giustizia è un’incognita, perché affidata alla legge ordinaria che non c’è ancora. Ecco i punti decisivi che la legge costituzionale non ha scritto «Se vince il no, scappo. Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura», la capa di gabinetto di Nordio in Tv sul referendum: scoppia la polemica – Il video 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Giorgia Meloni rientra in Senato per la discussione sulla crisi in Iran – Il video«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». Meloni, in diretta al Senato l’intervento sulla crisi in Iran: la premier in Aula dopo lo scoppio della guerraLe comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio... Un bicchiere d'acqua per la premier Meloni durante la discussione in Senato sulla crisi in Iran Contenuti utili per approfondire Un bicchiere d'acqua per la premier... Discussioni sull' argomento Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Presenti Mattarella e Meloni; Minaccia e aggredisce la ex minorenne in pieno giorno: arrestato 20enne filippino. Un bicchiere d'acqua per la premier Meloni durante la discussione in Senato sulla crisi in Iran(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Un bicchiere d'acqua per la premier Meloni durante la discussione in Senato sulla crisi in Iran in vista del Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ... la7.it Tajani: Parole Cavo Dragone? Tempesta in un bicchiere d’acquaÈ una dichiarazione fatta al Financial Times, un’affermazione di fatto che ha creato più clamore rispetto al vero contenuto delle sue parole. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ... adnkronos.com Meloni in un passaggio delle comunicazioni al Senato difende i Cpr in Albania "il governo italiano ha tutto il diritto di far funzionare i centri che sono in linea con il diritto europeo e internazionale" e se la prende con i giudici che revocano i trasferimenti. "Sono d - facebook.com facebook Mio intervento in occasione delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri @GiorgiaMeloni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026 nonché sugli sviluppi della crisi in #MedioOriente. "Signor Presidente, onorevole Presidente del x.com