Un altro pezzo di storia che frana | crollano metà volta e l’ingresso della Torre Fiumicelli

A Otranto, la Torre Fiumicelli, che si trova tra le spiagge di Frassanito e Alimini, ha subito un nuovo crollo. Questa volta sono state interessate metà della volta e l’ingresso dell’edificio. La struttura antica continua a perdere parti significative, modificando in modo evidente il suo aspetto rispetto al passato. Nessuno è stato segnalato come coinvolto negli eventi recenti.

OTRANTO - L'ennesimo crollo che cancella metà volta dell'antico rudere e l'ingresso: la Torre Fiumicelli, che segna il confine tra le spiagge di Frassanito e Alimini, subisce ancora un altro cedimento che modifica in maniera più netta il suo aspetto. A mostrarne lo stato dell'antico rudere è.