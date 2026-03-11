Un altro pezzo di storia che frana | crolla metà volta e l’ingresso della Torre Fiumicelli

A Otranto, la Torre Fiumicelli ha subito un nuovo crollo che ha interessato metà della volta e l’ingresso dell’edificio. La torre, situata tra le spiagge di Frassanito e Alimini, ha subito un danno significativo, con un cedimento che ha alterato profondamente il suo aspetto. Questo episodio rappresenta un ulteriore deterioramento di un rudere storico già fragile.

OTRANTO - L'ennesimo crollo che cancella metà volta dell'antico rudere e l'ingresso: la Torre Fiumicelli, che segna il confine tra le spiagge di Frassanito e Alimini, subisce ancora un altro cedimento che modifica in maniera più netta il suo aspetto. A mostrarne lo stato dell'antico rudere è.