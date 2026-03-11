Umbria | Paggio smonta la riforma Landini difende

La segretaria regionale della Cgil, Maria Rita Paggio, ha criticato la proposta di riforma giudiziaria in Umbria, affermando che il progetto non rappresenta gli interessi dei cittadini. La posizione di Paggio si contrappone a quella di Landini, che invece ha difeso la riforma, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le motivazioni di ciascuno.

La segretaria regionale della Cgil, Maria Rita Paggio, ha espresso forti critiche verso la proposta di riforma in materia giudiziaria, sostenendo che il progetto non rispecchia gli interessi dei cittadini. La discussione si colloca nel contesto del dibattito pubblico sul referendum previsto per il 2026, con un specifico sulla regione Umbria e sulle sue dinamiche sociali ed economiche. A Perugia, l’atmosfera è tesa ma costruttiva, mentre si preparano le sezioni di voto aggiuntive per gestire l’afflusso degli elettori. L’intervento di Maurizio Landini nella capitale umbra ha rafforzato la posizione del “No, collegando la scelta referendaria alla difesa dei principi costituzionali fondamentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

