Umbria Luca è stato ritrovato sta bene il messaggio del sindaco sui social mette fine all' apprensione di amici e familiari

Il sindaco ha comunicato sui social che Luca Puccetta è stato ritrovato e si trova in buone condizioni. Il messaggio informa che Luca è in contatto con i familiari e mette fine a due giorni di ricerche e apprensione. La notizia è stata diffusa attraverso il profilo social del primo cittadino, che ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche.

“Luca è stato ritrovato, sta bene, è in contatto con i familiari. Grazie a tutti”. È il messaggio scritto dal sindaco Sandro Pasquali nel suo profilo social per annunciare la fine di due giorni di preoccupazioni e ricerche di Luca Puccetta.L'uomo era scomparso lunedì da Passignano sul Trasimeno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ritrovato il 50enne scomparso a Passignano sul Trasimeno. Il sindaco Pasquali: Sta bene. È in contatto con i familiariLuca Puccetta, il 50enne residente a Passignano sul Trasimeno, è stato ritrovato e sta bene. A dare l'annuncio il sindaco Sandro Pasquali attraverso i social: Luca è stato ritrovato, sta bene, è in ... corrieredellumbria.it

Passignano, scomparso da lunedì Luca Puccetta: «Aiutateci a ritrovarlo»Un uomo di 51 anni, Luca Puccetta, risulta scomparso da lunedì mattina a Passignano sul Trasimeno. L’allarme è stato lanciato dai familiari nel corso della giornata e, in serata, anche dal sindaco San ... umbria24.it

