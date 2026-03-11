Dumfries si prepara a riprendere il ruolo di titolare nella formazione dell'Inter, mentre Biasin interviene a difesa di Inzaghi. Le ultime notizie aggiornano le scelte del tecnico e le posizioni dei protagonisti sul campo. La giornata è caratterizzata da sviluppi che riguardano la composizione della squadra e le opinioni interne al club. Tutto questo nel flusso di notizie in tempo reale dell’Inter.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 11 MARZO. Dumfries titolare in Inter Atalanta? Chivu spera: la notizia verso la gara in programma sabato. Dumfries è rientrato da qualche settimana ed ora spera nel ritorno in campo anche dal primo minuto contro l’Atalanta Atalanta Bayern 1-6, Biasin difende il lavoro dell’Inter: «La verità è che è stato un miracolo sportivo». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Dumfries pronto a tornare titolare, Biasin difende Inzaghi

