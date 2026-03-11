Oggi sul calciomercato sono arrivate diverse novità. La sessione estiva è ufficialmente iniziata e le trattative si intensificano. La redazione di Calcio News24 segue costantemente gli sviluppi, aggiornando le notizie in tempo reale. Durante la giornata sono stati annunciati movimenti di alcuni club e incontri tra agenti e dirigenti. Le trattative più importanti riguardano numerosi giocatori e squadre di vertice.

Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estate Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Infortunio Idrissi, ora è ufficiale: lesione del crociato per l’esterno del Cagliari! Il comunicato e i tempi di recupero Cassano attacca: «Tutti e quattro gli anni di Inzaghi all’Inter sono stati fallimentari. Juve squadra scarsa, deve mandar via 10 giocatori!» Vlahovic... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Una selezione di notizie su Ultime notizie

Temi più discussi: Ricordate Lingard? L'ex United ha una nuova squadra; Calciomercato Juve, il centrocampo cambia volto: nomi pesantissimi a parametro zero; Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve; Calciomercato Milan, Pellegatti: Allegri rimane a una condizione (ESCLUSIVA).

Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it

Calciomercato live, le trattative di oggi: la Juve accoglie Joao Mario, Ferguson ufficiale alla Roma, Calhanoglu resta all'Inter: «Con Lautaro tutto chiarito»Il Milan è in chiusura per Estupinan del Brighton. Il terzino sinistro è atteso in giornata a Milano, poi le visite mediche e la firma sul contratto. Calciomercato live, le trattative di oggi ... ilmessaggero.it

Tra i concorrenti del Grande Fratello VIP c'è un ex tronista di Uomini e Donne, ve lo ricordate Ecco il cast https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/reality-talent/grande-fratello-vip-edizione-2026-tutti-i-concorrenti-ecco-chi-sono - facebook.com facebook

#tagada Le ultime notizie in diretta da Gerusalemme con l'inviata Elena Testi: gli attacchi missilistici iraniani, l'offensiva dell'IDF in Libano e la situazione nella città Santa x.com