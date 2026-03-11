Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Oggi sul calciomercato sono arrivate diverse novità. La sessione estiva è ufficialmente iniziata e le trattative si intensificano. La redazione di Calcio News24 segue costantemente gli sviluppi, aggiornando le notizie in tempo reale. Durante la giornata sono stati annunciati movimenti di alcuni club e incontri tra agenti e dirigenti. Le trattative più importanti riguardano numerosi giocatori e squadre di vertice.

Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estate Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Infortunio Idrissi, ora è ufficiale: lesione del crociato per l’esterno del Cagliari! Il comunicato e i tempi di recupero Cassano attacca: «Tutti e quattro gli anni di Inzaghi all’Inter sono stati fallimentari. Juve squadra scarsa, deve mandar via 10 giocatori!» Vlahovic... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

