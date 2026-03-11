Ulteriori prove di carico a Chieti | chiuso per una notte il viadotto di viale Gran Sasso

A Chieti, il viadotto di viale Gran Sasso è stato chiuso temporaneamente per una notte al fine di eseguire ulteriori prove di carico. La chiusura interessa la strada che attraversa il ponte, che è stata interdetta al traffico durante le operazioni. Le prove sono state pianificate per verificare la stabilità della struttura, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche.