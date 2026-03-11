Ulteriori prove di carico a Chieti | chiuso per una notte il viadotto di viale Gran Sasso
A Chieti, il viadotto di viale Gran Sasso è stato chiuso temporaneamente per una notte al fine di eseguire ulteriori prove di carico. La chiusura interessa la strada che attraversa il ponte, che è stata interdetta al traffico durante le operazioni. Le prove sono state pianificate per verificare la stabilità della struttura, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche.
Chiude di nuovo, per una notte, il viadotto di viale Gran Sasso per consentire ulteriori prove di carico. Il viadotto di Chieti resterà chiuso al traffico veicolare e pedonale nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 marzo prossimi, dalle ore 22 alle 6, nel tratto compreso tra l’intersezione tra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Articoli correlati
Dissesto idrogeologico, prove di carico sul viadotto di via Gran Sasso nel cuore della zona rossa [FOTO]Si sono svolte durante la scorsa notte le prove di carico sul viadotto di Viale Gran Sasso, come disposto dall'ordinanza n.
Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa chiuso sabato notte per varo viadotto Ribuio. Giani incontra Ad di AspiFIRENZE – Nel prossimo fine settimana la cintura fiorentina dell’autostrada A1 vedrà un importante intervento infrastrutturale, che comporterà...