ufficiali forestali ecco il concorso

L’Arma dei Carabinieri ha annunciato l’apertura di un nuovo concorso destinato a selezionare sottotenenti in servizio permanente nel ruolo forestale. La procedura riguarda ufficiali forestali e rappresenta un’opportunità per chi desidera entrare nell’Arma in questa specifica specializzazione. Le candidature saranno valutate attraverso le modalità previste dal bando di concorso.

Nuove opportunità arrivano dall'Arma dei Carabinieri che annuncia l'apertura del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo forestale. Un ambito specifico dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione. Un'opportunità straordinaria rivolta ai giovani professionisti che desiderano coniugare l'eccellenza del servizio militare con la missione scientifica e operativa di tutela del nostro ecosistema. I carabinieri forestali sono una componente specializzata (che nel 2017 ha assorbito il Corpo Forestale dello Stato) dedicata alla tutela del patrimonio ambientale, forestale, faunistico e alla sicurezza agroalimentare.

