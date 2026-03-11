UEC rivoluziona il calcio | da 40 a 5,5 il divario economico

L’Unione Europea dei Club ha presentato una proposta che cambierà le regole del calcio europeo. La proposta prevede di ridurre il divario economico tra i club, passando da 40 a 5,5, eliminando i bonus legati al ranking e spostando i fondi verso i club che non partecipano alle coppe. La misura mira a rendere più equa la distribuzione delle risorse nel calcio continentale.

La proposta dell’Unione Europea dei Club (UEC) mira a ribaltare le regole del gioco finanziario nel calcio europeo, eliminando i bonus legati al ranking e ridistribuendo i fondi verso i club non qualificati per le coppe. Questa iniziativa, presentata oggi a Sofia durante l’assemblea generale di European Leagues, punta a ridurre drasticamente il divario economico tra le squadre di vertice e quelle delle leghe nazionali. I numeri sono impietosi: attualmente, nei nove paesi analizzati, il rapporto tra i ricavi del primo e dell’ultimo classificato supera in media 40 a uno, scendendo secondo il piano della UEC a circa 5,5 a uno. L’obiettivo è trasformare un sistema che premia la storia passata in uno che incentiva la competitività reale sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

