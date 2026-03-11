UE Kallas | ‘nuove sanzioni contro l’Iran’

Gli ambasciatori degli Stati membri dell’Unione Europea hanno approvato nuove sanzioni contro l’Iran, colpendo 19 funzionari e entità del regime accusati di gravi violazioni dei diritti umani. La decisione arriva dopo che l’UE ha continuato a chiedere conto al governo iraniano riguardo alle azioni contro i diritti civili e politici nel Paese. Le sanzioni saranno applicate nei prossimi giorni.

BRUXELLES – "L'Ue continua a chiedere conto all'Iran. Oggi gli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue hanno approvato nuove sanzioni nei confronti di 19 funzionari e entità del regime responsabili di gravi violazioni dei diritti umani". Lo scrive in un tweet l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas. "Mentre la guerra in Iran continua, l'Ue proteggerà i propri interessi e perseguirà i responsabili della repressione interna. Inoltre – sottolinea – invia un messaggio a Teheran: il futuro dell'Iran non può essere costruito sulla repressione".