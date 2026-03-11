Ue Giorgia Meloni | Impegnati per l' Agenzia delle Dogane a Roma speriamo in un sostegno unitario

La premier italiana ha dichiarato l'impegno dell'Unione Europea per l'Agenzia delle Dogane a Roma, esprimendo la speranza di un sostegno unanime tra gli Stati membri. Ha inoltre sottolineato l'importanza di rafforzare il principio di reciprocità, come previsto dal nuovo regolamento. La leader ha affrontato l'argomento durante un incontro ufficiale, evidenziando la volontà di collaborare per la gestione delle questioni doganali.

È necessario "rafforzare il principio di reciprocità, come meritoriamente fa il nuovo Regolamento, che vieterà l'ingresso nel mercato europeo di prodotti agricoli trattati con antibiotici e pesticidi banditi in Ue, e il sistema dei controlli doganali, per garantire parità di condizioni tra i nostri produttori e quelli extra-europei. Un tema, quest'ultimo, su cui l'Italia è da sempre all'avanguardia, tanto da avere proposto Roma come sede della nuova Agenzia europea delle Dogane: una sfida complessa ma motivante, su cui il Governo è impegnato insieme a Roma Capitale e su cui ci aspettiamo un sostegno corale da parte di tutte le forze politiche e di tutto il Sistema Italia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

