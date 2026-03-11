L’Unione Europea ha attualmente 44 accordi commerciali in vigore e sta spingendo per firmare nuovi accordi con il Mercosur e paesi asiatici. L’obiettivo è aumentare il commercio e diversificare le fonti di importazioni ed esportazioni, riducendo così la dipendenza da altre potenze. La strategia coinvolge negoziati in corso e accordi già conclusi che rafforzano i legami economici.

L’Unione Europea sta accelerando la firma di nuovi accordi commerciali per ridurre la dipendenza da potenze estere. L’obiettivo è diversificare i flussi economici verso l’America Latina, l’Asia e il Medio Oriente. Bruxelles punta a consolidare una rete di intese che copra quasi 80 nazioni partner. Nel 2024 le esportazioni verso paesi con accordi preferenziali sono cresciute dell’1,4%, il doppio rispetto ai mercati privi di tali patti. La Strategia di Diversificazione Geopolitica. Il motore di questa spinta negoziale è la necessità di ridimensionare la dipendenza economica dagli Stati Uniti e dalla Cina. In un contesto globale sempre più instabile, Bruxelles cerca alternative concrete per garantire la sicurezza delle forniture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UE: 44 accordi in vigore, slancio verso Mercosur e Asia

Articoli correlati

Ue-Mercosur, c’è l’accordo che sfida i dazi Usa: quando entrerà in vigoreDopo ben 26 anni di trattative, tra rinvii e rallentamenti di natura politica, l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur hanno raggiunto l’accordo.

Leggi anche: Urso, bene accordi Ue con Mercosur e India, è la strada giusta

Una raccolta di contenuti su UE 44 accordi in vigore slancio verso...

Accordo Ue-Mercosur, scontro sulle lingue: la Francia contro il piano di ratifica solo in ingleseLa Commissione europea intende accelerare la ratifica degli accordi commerciali facendo circolare solo le versioni in inglese per l'approvazione da parte dei governi dell'Ue e del Parlamento europeo V ... msn.com

Mercosur, India e gli altri: i vantaggi degli accordi commerciali per l’UEIl commissario al Commercio, Maros Sefcovic, offre i numeri del beneficio degli accordi di libero scambio con il resto del mondo, a partire dal Mercosur. eunews.it