Udinese vs Juventus ventinovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella ventinovesima giornata di Serie A 20252026 si affrontano Udinese e Juventus. La partita si svolge in Friuli, con i padroni di casa che cercano di sorprendere una delle grandi del campionato, mentre la Juventus tenta di mantenere la corsa alla qualificazione in Champions League. La sfida si gioca in un contesto di grande tensione tra le due squadre.

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I friulani cercano il colpo contro una big, mentre i bianconeri inseguono la qualificazione in Champions League e non possono commettere altri passi falsi. Udinese vs Juventus si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.45 presso la BluEnergy Arena. UDINESE VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani sono reduci dal pareggio di Bergamo contro l’Atalanta che ha lasciato l’amaro in bocca per la rimonta subita, ma che ha fatto capire che possono giocarsela con chiunque. Gli attuali 36 punti e l’undicesimo posto in classifica regalano serenità e la possibilità di prendersi qualche rischio, visto i 12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

