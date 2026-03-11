Udine | patente falsa e guida pericolosa arrestato

Durante un normale controllo stradale nella provincia di Udine, un uomo di 52 anni, cittadino georgiano residente in zona, è stato arrestato dopo che è stato trovato in possesso di una patente falsa e accusato di aver guidato in modo pericoloso. La polizia ha fermato il veicolo e, durante le verifiche, ha accertato l’irregolarità del documento e le condotte di guida rischiose.

Nel cuore della provincia di Udine, un controllo stradale ha portato all'arresto di un cittadino georgiano di 52 anni, residente da tempo nella città. L'uomo è stato fermato dopo una guida pericolosa e denunciato per la contraffazione del documento di guida, che si è rivelato falso. La manovra azzardata ha attirato l'attenzione degli agenti della Polizia locale nella zona est del capoluogo friulano. Durante i controlli successivi, il documento presentato dall'automobilista, apparentemente emesso dalla Georgia, non ha superato le verifiche tecniche. Le sanzioni amministrative previste ammontano a quasi 4mila euro, mentre il veicolo è stato sottoposto a un fermo amministrativo della durata di tre mesi.