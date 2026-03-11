Ucraina Vannacci | No Futuro Nazionale a risoluzione centrodestra incredibile sostegno a Zelensky

Un rappresentante di Futuro Nazionale ha dichiarato di distanziarsi dal centrodestra e ha espresso sorpresa per il sostegno di alcuni esponenti a Zelensky. Durante un'intervista, ha spiegato che il partito non condivide alcune posizioni del centrodestra e ha commentato le recenti dichiarazioni di altri membri, sottolineando una posizione diversa rispetto a quelle del suo partito. La discussione riguarda in particolare le scelte politiche riguardo all’Ucraina.

(Adnkronos) – Si smarca dal centrodestra Futuro Nazionale. "Il mio partito -dice all'AdnKronos Roberto Vannacci, al termine delle comunicazioni in Senato della premier Giorgia Meloni su Iran e Ucraina- dice no alla risoluzione del centrodestra" perché "è incredibile prevedere ancora un sostegno economico per Zelensky quando, a causa di questa guerra in Medio Oriente, si.