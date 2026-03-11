Ucraina Vannacci | Futuro Nazionale a risoluzione centrodestra incredibile sostegno a Zelensky

In Parlamento, Roberto Vannacci ha espresso un forte dissenso rispetto alla maggioranza, evidenziando una posizione critica nei confronti delle politiche di supporto a Zelensky. Durante il suo intervento, ha sottolineato la presenza di un sostegno significativo a favore del presidente ucraino all’interno del centrodestra. La discussione si è accesa, con Vannacci che ha segnato una netta separazione rispetto alle opinioni prevalenti tra i suoi colleghi.

Scintille in Parlamento dove  Roberto Vannacci  segna una netta distanza dal resto del centrodestra. Al termine delle comunicazioni della premier  Giorgia Meloni  dedicate ai conflitti in Iran e Ucraina, l’ex capo della Folgore ha annunciato lo strappo di  Futuro Nazionale  sulla risoluzione di maggioranza. Il motivo del contendere è il perdurante sostegno economico a Kiev, giudicato ormai insostenibile in un momento in cui, come spiega Vannacci,  «si sta abbattendo una catastrofe economica sugli italiani»  a causa dell’instabilità in Medio Oriente. Il leader di Futuro Nazionale è stato durissimo, chiedendo di interrompere immediatamente il flusso di finanziamenti esteri:  «Basta denari sottratti ai nostri interessi primari e basta soldi a chi li spende per cessi d’oro, ville e yacht di lusso e serate con prostitute». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

