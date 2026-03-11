Ucciso e fatto a pezzi a Gemona resta in carcere la compagna

Maylin Castro Monsalvo, accusata di aver ucciso e fatto a pezzi il compagno ad agosto a Gemona, continuerà a scontare la misura cautelare in carcere. La donna, coinvolta insieme alla madre della vittima, è stata arrestata e rimane in custodia mentre proseguono le indagini. La vicenda si è consumata nella loro abitazione, dove sono stati trovati i resti della vittima.

Maylin Castro Monsalvo, la donna accusata di aver ucciso lo scorso luglio il compagno Alessandro Venier, assieme alla madre di lui, nella loro casa di Gemona, resterà in carcere. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dalla donna. “Secondo il Tribunale, il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Ucciso e fatto a pezzi, la compagna resta in carcereIl Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da Maylin Castro Monsalvo: la donna, accusata di aver ucciso lo scorso luglio il compagno Alessandro Venier, assieme alla ... ansa.it

Ucciso e fatto a pezzi, Riesame si riserva scarcerazione Maylin(ANSA) - UDINE, 10 MAR - Maylin è un soggetto molto debole, psichicamente, e ha avuto un crollo psicotico molto importante, che l'ha portata a un ricovero nell'ospedale di Venezia. Qui si tratta di c ... msn.com

