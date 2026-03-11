Uccide l' ex compagna a coltellate Era già ai domiciliari ma senza braccialetto | lo strume

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua casa a Messina, uccisa con diverse ferite da arma da taglio. L’autore del delitto è il suo ex compagno, che si trovava già agli arresti domiciliari ma senza braccialetto elettronico. La polizia sta indagando sul caso e ha fermato l’uomo poco dopo il ritrovamento del corpo.

AGI - Il cadavere di una donna, Daniela Zinnanti, di 50 anni, è stato ritrovato martedì sera nella sua abitazione a Messina. La donna è stata raggiunta da diversi fendenti che non le hanno lasciato scampo mentre si trovava nell'appartamento in cui abita in via Lombardia nella zona sud della città. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno fermato un uomo di 67 anni, Santino Bonfiglio, ex compagno della vittima. L'uomo era stato portato negli uffici della questura dove è stato sentito fino a notte fonda. Gli accertamenti sono scattati in serata subito dopo il rinvenimento del cadavere. A lanciare l'allarme la figlia della vittima che non aveva riusciva a contattarla. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccide l'ex compagna a coltellate. Era già ai domiciliari ma senza braccialetto

