L'ultima notizia di Tuttosport elogia il Bayern, definendolo in alcuni momenti ingiocabile, e commenta che, se dovesse rifare la partita, sceglirebbe di riproporre quella stessa modalità di gioco. La testata sottolinea come la squadra tedesca abbia mostrato una prestazione notevole, lasciando spazio a considerazioni sulla sua efficacia in campo. La notizia si focalizza sui meriti della formazione e sulla sua performance recente.

2026-03-11 00:41:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Non era di certo un sogno da naif quello dei tifosi dell’Atalanta, che nei giorni precedenti la sfida contro il Bayern Monaco non avevano potuto fare a meno di lasciarsi solleticare dall’idea di un’altra impresa Champions come quella che era già valsa i playoff con il Borussia Dortmund. E invece, la formazione di Kompany ha gelato lo Stadio di Bergamo con un 6-1 che permette ai bavaresi di volare con il pilota automatico verso i quarti di finale. Questi i firmatari della goleada: Stanisic (12?), Olise (22?, 64?), Gnabry (25?), Jackson (52?), Musiala (67?). Di Pasalic l’ultima e futile marcatura degli orobici (93?). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tuttosport – "Complimenti al Bayern, a tratti ingiocabili. Se la rigiocherei così? Dico di sì, perché…"

