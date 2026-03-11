#TuttoMeritoMio 90 studenti selezionati per il settimo anno del programma Oggi l’evento a Fiesole con Paolo Ruffini

Oggi a Fiesole si è svolto l’evento di presentazione del settimo anno di #TuttoMeritoMio, il programma promosso da Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Sono 90 studenti, provenienti da famiglie a basso reddito, ad aver superato la selezione e ad entrare a far parte del progetto. L’iniziativa mira a riconoscere il merito e l’impegno dei giovani.

Firenze, 11 marzo 2026 – Ragazzi meritevoli, con alle spalle famiglie a basso reddito. Sono 90 i ragazzi e le ragazze che entrano a far parte di #TuttoMeritoMio, il programma ideato da Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo che premia il merito e l’impegno dei più giovani. Con loro, salgono a 262 gli studenti, provenienti dalla città metropolitana di Firenze e dalle province di Arezzo e Grosseto, che grazie a questa iniziativa stanno attivamente frequentando l’Università degli Studi di Firenze. Tra loro, 150 hanno già raggiunto la laurea. A Fiesole l’evento con Ruffini. Si apre oggi, 11 marzo alle 15, al teatro di Fiesole, il settimo anno di #TuttoMeritoMio con l’ormai tradizionale evento che riunisce centinaia di borsisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - #TuttoMeritoMio, 90 studenti selezionati per il settimo anno del programma. Oggi l’evento a Fiesole con Paolo Ruffini Articoli correlati Paolo Ruffini sbarca all’Arena di Verona con il suo “Din Don Down”Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Firenze, doppio appuntamento con Paolo Ruffini al teatro VerdiFirenze, 3 gennaio 2026 – Doppio appuntamento sul palco del teatro Verdi di Firenze con Paolo Ruffini: in scena con la Compagnia Mayor Von Frinzius...