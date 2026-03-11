Cesc Fabregas, ex calciatore e ora allenatore, ha condiviso un aneddoto durante un'intervista su DAZN, parlando della sua esperienza nel calcio italiano. Ha descritto la pressione e l’intensità con cui si gioca in Serie A, affermando che i giocatori si comportano come animali sotto stress. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla realtà del calcio nel nostro paese.

2026-03-10 11:32:00 Calcio italiano: Cesc Fabregas allenatore di successo Come il 1907 Quello sorprende nella Serie A italiana ha rivelato un aneddoto in DAZN per condividere la sua filosofia e visione del calcio. “Il primo allenamento, il primo lavoro che ho fatto, è stato un mini possesso palla. Era 10 contro 6. Possesso, possesso, possesso. Perdevo palla e tutti pressavano come animali”, ricorda Cesc dal suo primo allenamento con il Como quando la squadra era ancora in Serie B. Lo spiega Cesc, a proposito del suo aneddoto alla première con Como “È un modo per dire ‘Ragazzi, questi siamo noi'”. “Un piccolo tocco in testa per dire che ‘questo è quello che dovremmo essere’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Tutti premono come animali”

