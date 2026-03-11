Turkish Trio a Catania | Oriente e Occidente si fondono

Venerdì 13 marzo alle 20.30, al Z? Centro Culture Contemporanee di Catania, si esibirà il Turkish Trio, una formazione musicale che combina elementi di musica orientale e occidentale. L’evento vede protagonisti tre musicisti che portano sul palco un repertorio che mescola tradizioni diverse, creando un’atmosfera unica. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nella sede di via Z.

Il palco di Z? Centro Culture Contemporanee a Catania accoglierà venerdì 13 marzo alle ore 20.30 una formazione musicale che promette di ridefinire i confini tra Oriente e Occidente. Il Turkish Trio, composto da Dilbag Tokay al violoncello, Emine Serdaroglu al pianoforte e Hati?ce Dogan Sevinc alla kemenche, presenterà un programma intitolato Alla turca durante il Festival InterSezioni. Questo evento non è solo un concerto, ma un ponte culturale costruito attraverso le corde degli strumenti e le note condivise. L'atmosfera del palinsesto catanese si prepara ad ospitare questa fusione unica dove la tradizione ottomana incontra la musica classica europea.