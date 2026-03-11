Turismo e imprese Cilento Autentico Dmo cresce | nella rete anche Cepi e Federcepicostruzioni

Cilento Autentico Dmo amplia la propria rete di collaborazioni includendo Cepi e Federcepicostruzioni, due importanti organizzazioni di rappresentanza del sistema imprenditoriale italiano. Questa integrazione rafforza il percorso di crescita della destinazione turistica nel Cilento, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di imprese e settori legati al territorio. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente attraverso un comunicato stampa.

Si rafforza il percorso di crescita di Cilento Autentico Dmo. Alla rete della destinazione turistica entrano ufficialmente Cepi, Confederazione europea delle piccole imprese, e Federcepicostruzioni, organizzazioni di rappresentanza del sistema imprenditoriale italiano. Cepi rappresenta a livello nazionale ed europeo il mondo delle micro, piccole e medie imprese, promuovendo politiche economiche orientate alla competitività del sistema produttivo e alla crescita dell'economia reale. Federcepicostruzioni rappresenta le imprese del settore edilizio e delle costruzioni e conta oltre 10mila imprese associate in Italia, impegnate nello sviluppo, nell'innovazione e nella sicurezza del comparto.