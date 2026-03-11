Tuffi i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il sistema di qualificazione per i tuffi ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è stato approvato da World Aquatics e dal Comitato Olimpico Internazionale. La nuova procedura stabilisce le modalità attraverso cui gli atleti potranno conquistare il pass per le competizioni olimpiche, con alcune modifiche rispetto alle edizioni precedenti. Le regole e i criteri sono stati definiti per garantire un percorso chiaro e strutturato.

Il sistema di qualificazione per le gare di tuffi ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, approvato da World Aquatics insieme al Comitato Olimpico Internazionale, introduce diverse novità e ridefinisce il percorso che gli atleti dovranno seguire per ottenere il pass olimpico. La competizione si svolgerà dal 14 al 30 luglio 2028 a Los Angeles, negli Stati Uniti, con le gare di tuffi ospitate al Rose Bowl Aquatics Center. Il programma olimpico resterà invariato e comprenderà otto eventi: quattro individuali (trampolino da 3 metri e piattaforma da 10 metri, maschili e femminili) e quattro sincronizzati nelle stesse specialità. In totale saranno disponibili 136 posti per gli atleti, con un massimo di 68 tuffatori e 68 tuffatrici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 Articoli correlati Leggi anche: Nuoto, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 Basket 3×3, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Per la terza edizione consecutiva anche il basket 3×3 farà parte del contesto legato alle Olimpiadi. Una selezione di notizie su Tuffi i criteri di qualificazione alle... Temi più discussi: Ginnastica artistica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si parte già ai Mondiali 2026!; Nuoto di fondo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028; Triathlon, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028; Golf, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tuffi, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il sistema di qualificazione per le gare di tuffi ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, approvato da World Aquatics insieme al Comitato Olimpico Internazionale, introduce diverse novità e ... oasport.it Obiettivo Los Angeles 2028. I tuffi ripartono dall'AcquacetosaQuattro giorni per ritrovarsi, confrontarsi, allenarsi e muovere i primi passi del quadriennio che porterà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. I tuffi azzurri ripartono con rinnovate ambizioni dal ... federnuoto.it OMEGA, 007 E OLIMPIADI C’è un altro punto di contatto tra James Bond e le Olimpiadi, ovvero la storica partnership con Omega. Tutto iniziò nel 1932, quando un orologiaio svizzero partì dal Canton Berna alla volta di Los Angeles con una valigetta: al suo int - facebook.com facebook Ginnastica artistica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si parte già ai Mondiali 2026! - x.com